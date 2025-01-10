Полицейские задержали организовавшего нарколабораторию россиянина

В Ленобласти полицейские задержали мужчину, организовавшего нарколабораторию

В Ленинградской области полицейские задержали 37-летнего мужчину, организовавшего нарколабораторию. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, сотрудники ДПС заметили на 32-м километре Мурманского шоссе во Всеволожском районе каршеринговый автомобиль Renault Duster. Он был припаркован около леса. Водитель машины при виде полицейских заметно нервничал и признался, что перевозит наркотики. В багажнике и салоне авто инспекторы нашли 80 полимерных пакетов с порошкообразным веществом. Задержанный уточнил, что планировал закопать их в лесу.

Мужчину доставили в полицию. Против него возбудили дело по статье о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Позже правоохранители нашли подпольную лабораторию, которую задержанный оборудовал в купленном им гараже в городе Сосновый Бор. Теперь полицейские разыскивают куратора, контролировавшего деятельность лаборатории.

Ранее в Воронежской области задержали женщину за попытку сбыта крупной партии наркотиков.