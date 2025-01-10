Полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на таксиста россиянина

В Воронеже задержали подозреваемого в разбойном нападении на таксиста

В Воронеже задержали подозреваемого в разбойном нападении на таксиста. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Ему предъявлено обвинение по статье 162 («Разбой») УК РФ.

По данным ведомства, 35-летний таксист вез пассажира из развлекательного заведения. По пути у них возникли разногласия по маршруту движения. Когда они приехали на место, клиент ударил водителя по лицу и, угрожая ножом, потребовал деньги. Пострадавший отдал 53 тысячи рублей. После этого преступник скрылся.

Полицейские оперативно установили личность подозреваемого. Им оказался 38-летний местный житель. После задержания он частично признал вину.

Ранее сообщалось, что двоих россиян приговорили к большим срокам за разбой и расправу.