Пожизненно осужденным в России ужесточили наказание

В РФ введено новое наказание для пожизненно осужденных, их лишили права на УДО

В России введено новое уголовное наказание для пожизненно осужденных — они лишены права на условно-досрочное освобождение (УДО). В «Российской газете» опубликован текст федерального закона N510-ФЗ, который вступил в силу 8 января 2025 года.

Поблажек лишились пожизненно осужденные за совершение семи видов преступлений, среди них госизмена, шпионаж, вооруженный мятеж и терроризм.

Законопроект был внесен думским комитетом по безопасности и противодействию коррупции и 17 декабря 2024 года был принят сразу в двух чтениях без специального обсуждения депутатами.

31 декабря сообщалось, что правительство РФ лишило российских заключенных выплаты за подписание контракта с Минобороны. Соответствующее постановление 28 декабря подписал премьер-министр Михаил Мишустин.