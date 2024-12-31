Российских заключенных лишили выплаты за подписание контракта с Минобороны

Правительство РФ лишило заключенных выплаты за подписание контракта с МО

Правительство РФ лишило российских заключенных выплаты за подписание контракта с Минобороны. Соответствующее постановление 28 декабря подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на портале правовых актов.

Согласно измененному порядку, единовременных выплат за подписание контракта с вооруженными силами для службы в зоне военной операции (СВО) на Украине не полагается россиянам, которые заключили контракт, отбывая тюремный срок. Нововведения вступят в силу с 1 января 2025 года.

24 сентября депутаты Госдумы приняли сразу во втором и третьем чтениях закон об освобождении от уголовной ответственности подсудимых за участие в СВО. Речь идет о приостановке и впоследствии прекращении судебного производства по делам мобилизованных или желающих заключить контракт с Минобороны не только на стадии следствия, но и на стадии суда в период мобилизации, военного положения и в военное время.

После этого председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал внимательнее отбирать заключенных, желающих подписать контракт для отправки на СВО. По его словам, в каждом случае нужно применять взвешенный и индивидуальный подход.