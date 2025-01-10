В России прошли молебны об очищении Черного моря от мазута

В Краснодарском крае прошли молебны об очищении Черного моря от мазута. Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодар | Телетайп».
Разлив мазута произошел в середине декабря после крушения двух танкеров в Керченском проливе.
Молебны состоялись в Анапе и на Таманском побережье. Священники попросили о даровании сил ликвидаторам разлива.
Ранее в Ростовской области провели молебен возле горящей нефтебазы. Пресс-служба местной епархии прикрепила к сообщению фотографию с двумя священниками на фоне облака дыма.