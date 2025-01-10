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11:44, 10 января 2025Россия

В России прошли молебны об очищении Черного моря от мазута

В Краснодарском крае прошли молебны о даровании сил ликвидаторам разлива мазута
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Краснодарском крае прошли молебны об очищении Черного моря от мазута. Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодар | Телетайп».

Разлив мазута произошел в середине декабря после крушения двух танкеров в Керченском проливе.

Молебны состоялись в Анапе и на Таманском побережье. Священники попросили о даровании сил ликвидаторам разлива.

Ранее в Ростовской области провели молебен возле горящей нефтебазы. Пресс-служба местной епархии прикрепила к сообщению фотографию с двумя священниками на фоне облака дыма.

ЖЗЛ
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