В России прошли молебны об очищении Черного моря от мазута

В Краснодарском крае прошли молебны о даровании сил ликвидаторам разлива мазута

В Краснодарском крае прошли молебны об очищении Черного моря от мазута. Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодар | Телетайп».

Разлив мазута произошел в середине декабря после крушения двух танкеров в Керченском проливе.

Молебны состоялись в Анапе и на Таманском побережье. Священники попросили о даровании сил ликвидаторам разлива.

Ранее в Ростовской области провели молебен возле горящей нефтебазы. Пресс-служба местной епархии прикрепила к сообщению фотографию с двумя священниками на фоне облака дыма.