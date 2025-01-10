Полковник Матвийчук: Российские военные выходят на днепропетровское направление

Значительные изменения в зоне украинского конфликта могут произойти уже в ближайшее время, спрогнозировал в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Главное сейчас, что Курахово — наше. Теперь мы угрожаем селу Покровское, деревни слева и справа от него уже заняты. Также мы постепенно выходим на днепропетровское направление. Мирное в Днепропетровской области в одночасье стало прифронтовым городом со всеми вытекающими: с обороной, привлечением дополнительных сил и средств», — рассказал полковник.

Также важной переменой, которой стоит ожидать в ближайшее время, Матвийчук назвал постепенное возвращение контроля над Курской областью. На это, по его словам, указывает начало штурма Суджи, контроль над которой станет «концом авантюры президента Украины Владимира Зеленского».

«Мы также перенесли боевые действий из Курской области в Сумскую. Зеленский скрывает это от населения, но, думаю, благодаря интернету люди уже все знают», — добавил Матвийчук.

8 января Минобороны озвучило данные о потерях украинских войск в Курской области, бои на территории которой ведутся с начала августа прошлого года. В военном ведомстве сообщили, что потери противника превысили 50 тысяч человек.

