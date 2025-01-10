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17:11, 10 января 2025Экономика

Представлен список населенных пунктов Курской области для выезда комиссии

Представлен список из 158 населенных пунктов Курской области для выезда комиссии
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Минобороны России представило первый список из 158 населенных пунктов Курской области, в которые могут выехать комиссии. Об этом сообщил глава российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, представители комиссий оценят степень разрушений домов в приграничных районах от действий Вооруженных сил Украины (ВСУ). Хинштейн объяснил, что без оценки местные жители не могут получить жилищный сертификат, однако работу комиссий не могли начать из соображений безопасности.

В состав таких комиссий войдут сотрудники районных администраций и сельских советов. Их будут сопровождать полицейские и минеры-взрывотехники, которые обследуют дома на наличие взрывных устройств и не разорвавшихся снарядов.

Ранее Хинштейн поспорил с жителем Суджи, который пожаловался на недостаток помощи после вторжения украинских войск. Глава региона напомнил о продолжающейся военной операции и необходимости восстановления Курской области.

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