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15:02, 10 января 2025Мир

Премьер западной страны назвал отличие России от Украины

Фицо: Россия всегда была надежным партнером Словакии в отличие от Украины
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Christoph Soeder / Globallookpress.com

Россия всегда была надежным партнером Словакии и никогда не подводила ее, в отличие от Украины, в вопросах поставок энергоресурсов. Об этом заявил премьер-министр восточноевропейского государства Роберт Фицо, передает Reuters.

«Россия всегда была надежным партнером в поставках энергии, никогда нас Россия не подводила, в отличие от Украины. Я помню ситуацию в 2009 году, когда я был на Украине и просил украинского премьер-министра [Юлию] Тимошенко, чтобы они дали нам из резервуаров, которые у них есть на западе Украины, газ, так она меня послала к черту», — рассказал глава правительства.

При этом Фицо подчеркнул, что не удивился подобной реакции Тимошенко, добавив, что это «типичное украинское поведение».

Ранее Фицо рассказал, что на встрече в Москве с президентом России Владимиром Путиным в конце декабря обсуждал контракт с «Газпромом» и поиск способов поставок газа в европейскую страну. Премьер Словакии подчеркнул, что российский лидер гарантировал ему выполнение Россией обязательств по поставкам газа.

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