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13:02, 10 января 2025Мир

Фицо рассказал об обсуждении с Путиным способов поставок газа

Фицо рассказал, что обсуждал с Путиным контракт с «Газпромом» и поставки газа
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что на встрече в Москве с президентом России Владимиром Путиным в конце декабря обсуждал контракт с «Газпромом» и поиск способов поставок газа в европейскую страну, передает Reuters.

«Я говорил с Путиным о контракте между нами и "Газпромом", в котором говорится, что они должны каким-то образом поставлять нам газ. Мы можем что-то реализовать по "Южному потоку", но пока у нас есть хранилища, словацкое потребление [газа] обеспечено», — высказался Фицо в пятницу перед парламентом Словакии.

Он также заявил, что Путин гарантировал ему, что Россия выполнит свои обязательства по поставкам газа.

После визита Роберт Фицо также заявлял, что Владимир Путин подтвердил готовность России и дальше поставлять газ на Запад.

А накануне премьер-министр Словакии пригрозил Украине остановить гуманитарную помощь, в том числе уже одобренную, из-за ее решения по газу.

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