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16:09, 9 января 2025Мир

Премьер Словакии пригрозил Украине из-за газа

Премьер Словакии Фицо пригрозил Киеву остановить гумпомощь из-за решения по газу
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Artyom Geodakyan / Pool / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил Украине остановить гуманитарную помощь, в том числе уже одобренную, из-за решения Киева по газу. Об этом сообщает портал Tvnoviny.sk.

«Мы можем остановить всю гуманитарную помощь, в том числе и ту, что недавно была одобрена правительством», — сказал политик.

Другие возможные меры Словакии включают отмену льгот для находящихся в Словакии украинских беженцев и прекращение подачи электроэнергии в чрезвычайных ситуациях.

Ранее Фицо заявил, что одностороннее решение украинского лидера Владимира Зеленского остановить транзит газа через Украину значительно вредит Словакии и Европейскому союзу с финансовой точки зрения и значительно помогает США. Словацкий премьер пообещал на переговорах в Бельгии по ситуации с остановкой Киевом транзита газа сделать все, чтобы пробудить Европейскую комиссию «от сладкого сна». Он подчеркнул, что из-за решения Киева сложилась «серьезная проблема», которая оценивается на уровне десятков миллиардов евро.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отметил, что бенефициаром остановки транзита российского газа в Европу являются США, которые увеличили поставки своего сжиженного природного газа по более высоким ценам.

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