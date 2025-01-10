Пушилин сообщил о жертвах атаки ВСУ на Донецк и Светлодарск

Пушилин: 1 человек погиб и 6 ранены при обстреле Донецка и Светлодарска

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецк и Светлодарск один человек погиб и шестеро пострадали. О жертвах сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в Telegram.

«В результате прямого попадания в многоквартирный жилой дом в городе Светлодарске погибла женщина, еще четверо жителей получили ранения различной степени тяжести», — уточнил он.

Кроме того, при обстреле ВСУ из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по Донецку был значительно разрушен супермаркет «Молоко». Согласно предварительной информации, ранения получили мужчина и женщина. Пушилин также добавил, что сотрудники экстренных служб работают на местах атак.

Супермаркет в Донецке попал под удар ВСУ утром 10 января. Позднее появилось видео с места атаки по магазину.