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05:33, 10 января 2025Мир

Пушков высказался о плане Трампа по завершению конфликта на Украине

Сенатор Пушков: у Трампа нет ясного плана по завершению конфликта на Украине
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brendan McDermid / Reuters

У избранного президент США Дональда Трампа пока нет ясного плана по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил председатель комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По словам Пушкова, заявления Трамп делает «в стиле характерной для него импровизации».

Сенатор подчеркнул, что Трамп, выиграв президентские выборы, вероятно, пересмотрел свою позицию по поводу урегулирования украинского конфликта за 24 часа.

При этом, продолжил Пушков, после вступления в должность Трамп может попытаться взять ситуацию под контроль, но ему все равно придется разработать план действий к тому моменту.

Накануне издание WSJ написало, что команда Дональда Трампа начала обсуждать план по завершению украинского конфликта. Как сообщает источник, план предполагает заморозку линии фронта, вдоль которой должны будут создать демилитаризованную зону.

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