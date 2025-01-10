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15:40, 10 января 2025Забота о себе

Раскрыт самый безопасный способ разморозки продуктов

Врач Тен: Избежать заражения еды бактериями поможет разморозка в холодильнике
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: RossHelen / Shutterstock / Fotodom

Избежать заражения еды бактериями поможет разморозка в холодильнике, считает терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. Ее слова приводит NEWS.ru.

Врач заявила, что разморозка в холодильнике снижает риск отравления, так как большинство болезнетворных бактерий размножается при температуре от 5 до 60 градусов. Она объяснила, что в холодильнике продукты размораживаются медленно — при температуре от 0 до 4 градусов, поэтому этот способ считается самым безопасным для здоровья.

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Также разморозка в холодильнике позволяет избежать потери влаги и изменения структуры продукта, уточнила врач. Благодаря этому, по ее словам, мясо остается сочным, а фрукты — менее водянистыми.

В заключение Тен посоветовала размораживать продукты на отдельной полке или в закрытом контейнере.

Ранее Тен предупредила о последствиях экстремального похудения. По ее словам, при стремительной потере веса, особенно если она сопровождается дефицитом белка и низким уровнем физической активности, организм начинает использовать мышечную ткань в качестве источника энергии.

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