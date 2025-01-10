Раскрыта реакция НАТО на призыв Трампа увеличить расходы на оборону

Reuters: Страны НАТО не станут повышать расходы на оборону до 5 процентов ВВП

Страны НАТО в целом согласны с призывом избранного президента США Дональда Трампа увеличить расходы на оборону, но не станут повышать их до пяти процентов от ВВП в рамках его инициативы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«НАТО не прислушается к предложению Дональда Трампа о значительном увеличении расходов на оборону, но, скорее всего, согласится выйти за рамки нынешнего целевого показателя», — сообщает агентство, сославшись на слова официальных лиц и аналитиков.

По данным источников, чиновники НАТО согласны с необходимостью увеличения расходов на оборону, но не одобряют предложенную Трампом цифру в пять процентов от ВВП. По их мнению, достижение этой цели «будет политически и экономически невозможным почти для всех членов».

При этом официальные лица сообщили, что новая цель по увеличению оборонных расходов может быть согласована на июньском саммите альянса, который состоится в Гааге. По данным агентства, после дискуссий страны НАТО могут согласиться на порог в три процента ВВП.

7 января стало известно о планах Трампа добиться повышения военных расходов стран НАТО до пяти процентов от их ВВП. По его мнению, альянс не сможет выполнять задачи при расходах в два процента.