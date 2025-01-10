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14:10, 10 января 2025Россия

Раскрыты новые подробности боев в Курской области

Минобороны: Российские войска ударили по семи бригадам ВСУ в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска за сутки ударили по семи бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Бои проходили в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Малая Локня, Русское Поречное, Викторовка, Замостье, Косица, Куриловка, Лебедевка, Николаевка и Погребки.

За сутки украинские войска лишились более 280 военнослужащих, двух танков, четырех БМП, пяти артиллерийских орудий и двух минометов. Помимо того, три бойца ВСУ сдались в плен.

С момента вторжения в Курскую область Киев лишился до 50 600 солдат.

Ранее российский оператор БПЛА Эдуард Иост, известный под псевдонимом Моисей, заявил, что около 40 000 солдат Вооруженных сил Украины ожидают приказа о наступлении на Курскую область. По его словам, украинские солдаты на данный момент находятся в Сумской области. В наступлении также планируется задействовать около 600 единиц техники, утверждает боец.

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