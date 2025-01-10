Мужчины залили зал российского ресторана перцовкой и попались

В Нижнем Новгороде задержали двух мужчин, заливших зал ресторана перцовкой

В Нижнем Новгороде задержали двоих мужчин, заливших зал ресторана «Адмирал» перцовкой. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По данным канала, неделю назад фигуранты поссорились с работниками заведения. Затем они вернулись в ресторан с перцовкой, залили зал и сбежали. Позже выяснилось, что один из фигурантов уже был судим по статье о продаже наркотиков. В этот раз при задержании силовики тоже обнаружили у него дома запрещенные вещества. Второй фигурант ранее попадался за избиение.

В отношении обоих возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

В конце декабря 2024 года сообщалось, что в Москве мужчина требовал от работников общепита выдать ранее отмененный заказ и угрожал гранатой.

