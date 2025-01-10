Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:25, 10 января 2025Силовые структуры

Мужчины залили зал российского ресторана перцовкой и попались

В Нижнем Новгороде задержали двух мужчин, заливших зал ресторана перцовкой
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Нижнем Новгороде задержали двоих мужчин, заливших зал ресторана «Адмирал» перцовкой. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По данным канала, неделю назад фигуранты поссорились с работниками заведения. Затем они вернулись в ресторан с перцовкой, залили зал и сбежали. Позже выяснилось, что один из фигурантов уже был судим по статье о продаже наркотиков. В этот раз при задержании силовики тоже обнаружили у него дома запрещенные вещества. Второй фигурант ранее попадался за избиение.

В отношении обоих возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

В конце декабря 2024 года сообщалось, что в Москве мужчина требовал от работников общепита выдать ранее отмененный заказ и угрожал гранатой.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказались об условиях встречи Трампа и Путина

      Отец Зендеи прокомментировал новость о ее помолвке с Томом Холландом

      Минобороны отчиталось о почти сотне сдавшихся в плен солдат ВСУ

      Россия нанесла 28 групповых ударов по Украине за неделю

      Росгвардия обезвредила и задержала напавшего на соседей с топором россиянина

      На Украине забронировали от мобилизации работников газовой отрасли

      На Украине попросили запретить продажу алкоголя в прифронтовой зоне из-за военных

      Российский депутат почти год не появлялся на заседаниях и поплатился

      Осквернившей символ воинской славы России пьяной женщине грозит срок в колонии

      Задержанный за попытку поджога российский подросток заявил об отсутствии претензий к школе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше