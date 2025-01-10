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18:22, 10 января 2025Силовые структуры

Росфинмониторинг внес в список террористов напавшего на полицейских в Дагестане россиянина

Напавший на полицейских в Дагестане россиянин попал в список террористов
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов россиянина, напавшего на полицейских в республике Дагестан. Об этом в пятницу, 10 января, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, речь идет об уроженце села Нухотлоб Сааду Исмаилове, которого в 2019 году приговорили к 9,5 года колонии за участие в незаконном вооруженном формировании и незаконном обороте оружия. Группировка, в которой состоял Исмаилов, в 2017 году с ножами напала на полицейских. Ответственность за атаку взяла на себя организация «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация).

Ранее Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов блогера и математика Михаила Вербицкого.

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