Росфинмониторинг внес в список террористов напавшего на полицейских в Дагестане россиянина

Напавший на полицейских в Дагестане россиянин попал в список террористов

Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов россиянина, напавшего на полицейских в республике Дагестан. Об этом в пятницу, 10 января, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, речь идет об уроженце села Нухотлоб Сааду Исмаилове, которого в 2019 году приговорили к 9,5 года колонии за участие в незаконном вооруженном формировании и незаконном обороте оружия. Группировка, в которой состоял Исмаилов, в 2017 году с ножами напала на полицейских. Ответственность за атаку взяла на себя организация «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация).

Ранее Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов блогера и математика Михаила Вербицкого.