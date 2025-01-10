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13:14, 10 января 2025Силовые структуры

Росгвардия обезвредила и задержала напавшего на соседей с топором россиянина

В Пензе росгвардейцы задержали напавшего с топором на соседей мужчину
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Пензе сотрудники Росгвардии за дебош задержали жителя Железнодорожного района. Об этом в пятницу, 10 января, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным силовиков, в 4 часа утра в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что вооруженный топором россиянин напал на соседей, уничтожив их входную дверь, а после заперся в своей квартире. На место прибыли экипаж Росгвардии, который выломал дверь в квартиру дебошира и задержал его.

20 декабря в Москве росгвардейцы задержали 40-летнего местного жителя, который угрожал ножом посетителю магазина.

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