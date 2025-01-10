Россия сохранила третье место в рейтинге морских держав

РАН: Россия по итогам 2024 года сохранила третье место в рейтинге морских держав

Россия по итогам 2024 года сохранила третье место в мировом рейтинге морских держав, уступив лишь Китаю и США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад ИМЭМО РАН.

Индекс морской мощи математически является суммой трех индексов уровнем ниже: индекса морских ресурсов, морских сил и средств, а также индекса морской деятельности. По данным РАН, если рассматривать концентрацию морской мощи в глобальном масштабе, то в уточненном Индексе морской мощи (ИММ) на долю десяти крупнейших стран приходится чуть меньше 60 процентов. Отмечается, что среди них лидирует КНР. Доля этой страны в настоящий момент составляет 16,5 процента совокупного морского потенциала всех стран в ИММ. На второй месте Соединенные Штаты с долей 15 процентов. Тройку крупнейших держав замыкает Россия с долей 6,9 процента.

Ранее председатель Морской коллегии России Николай Патрушев заявил, что лично убедился в боеспособности Черноморского флота России. По словам Патрушева, он ознакомился с ходом боевого дежурства российских войск в Черном море. Он также отметил, что Россия удерживает статус одной из ведущих военно-морских держав мира.