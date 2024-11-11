Патрушев ответил на заявления об ущербе Черноморскому флоту ударами ВСУ

Патрушев заявил, что лично убедился в боеспособности Черноморского флота России

Председатель Морской коллегии России Николай Патрушев заявил, что лично убедился в боеспособности Черноморского флота (ЧФ) России. Об этом помощник президента сказал в интервью «Ъ».

По словам Патрушева, он ознакомился с ходом боевого дежурства российских войск в Черном море. Отвечая на заявления западных СМИ об ущербе флоту в регионе ударами Вооруженных сил Украины (ВСУ), глава Морской коллегии заверил, что позиции ЧФ не ослаблены. «Никакого поражения нашего флота на Черном море нет. И это притом, что агрессивные действия Киева в этом регионе координируются натовскими специалистами», — подчеркнул он.