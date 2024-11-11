Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:03, 11 ноября 2024Россия

Патрушев ответил на заявления об ущербе Черноморскому флоту ударами ВСУ

Патрушев заявил, что лично убедился в боеспособности Черноморского флота России
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Председатель Морской коллегии России Николай Патрушев заявил, что лично убедился в боеспособности Черноморского флота (ЧФ) России. Об этом помощник президента сказал в интервью «Ъ».

По словам Патрушева, он ознакомился с ходом боевого дежурства российских войск в Черном море. Отвечая на заявления западных СМИ об ущербе флоту в регионе ударами Вооруженных сил Украины (ВСУ), глава Морской коллегии заверил, что позиции ЧФ не ослаблены. «Никакого поражения нашего флота на Черном море нет. И это притом, что агрессивные действия Киева в этом регионе координируются натовскими специалистами», — подчеркнул он.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Пресс-секретарь SHAMAN мог умереть от отравления. В его деле появилось неизвестное вещество

      Комплекты защиты «Турист. Профессионал 2.0» поставили на СВО

      Патрушев ответил на заявления об ущербе Черноморскому флоту ударами ВСУ

      Актер из фильма «Бригада» рассказал о работе на швейной фабрике для глухонемых

      Мужчина расправился с туристкой в Европе, спрятал тело в чемодан и отвез его в лес

      Полчище крыс в подмосковной школе попало на видео

      Потенциал 2025 года стать самым жарким в истории оценили

      Затраты на восстановление Курской области оценили

      В Кремле заявили о дополнительных мерах защиты России из-за расширения НАТО

      24 сбежавших из биолаборатории обезьяны поймали

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше