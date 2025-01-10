Россиянам назвали разрешенное к провозу количество дубайского шоколада

ФТС: Без уплаты пошлины можно ввозить товары весом не более 50 килограммов

Ввозить в Россию воздушным транспортом без уплаты пошлины можно товары не дороже 10 тысяч евро (около 1 миллиона рублей) и весом не более 50 килограммов. Разрешенное количество предметов для личного пользования назвали ТАСС в Федеральной таможенной службе (ФТС) в ответ на вопрос о нормах провоза дубайского шоколада.

В ведомстве также уточнили, что товарами для личного пользования считают те, которые предназначены для нужд физических лиц и не связаны с предпринимательской деятельностью.

Ранее стало известно, что двое мужчин пытались тайно провезти в Россию из ОАЭ 56 килограммов дубайского шоколада почти на миллион рублей. Нарушителей задержали в аэропорту Тюмени.

