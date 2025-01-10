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17:30, 10 января 2025Путешествия

Россиянам назвали разрешенное к провозу количество дубайского шоколада

ФТС: Без уплаты пошлины можно ввозить товары весом не более 50 килограммов
Алина Черненко

Фото: Mustafa Kaya / XinHua / Globallookpress.com

Ввозить в Россию воздушным транспортом без уплаты пошлины можно товары не дороже 10 тысяч евро (около 1 миллиона рублей) и весом не более 50 килограммов. Разрешенное количество предметов для личного пользования назвали ТАСС в Федеральной таможенной службе (ФТС) в ответ на вопрос о нормах провоза дубайского шоколада.

В ведомстве также уточнили, что товарами для личного пользования считают те, которые предназначены для нужд физических лиц и не связаны с предпринимательской деятельностью.

Ранее стало известно, что двое мужчин пытались тайно провезти в Россию из ОАЭ 56 килограммов дубайского шоколада почти на миллион рублей. Нарушителей задержали в аэропорту Тюмени.

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