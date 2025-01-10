Россиянина осудили на 11 лет колонии за попытку совершения теракта и сотрудничество с СБУ

В Ростове-на-Дону осудили мужчину на 11 лет за сотрудничество с СБУ

В Ростове-на-Дону осудили мужчину за попытку совершения теракта и сотрудничество со службой безопасности Украины (СБУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Южном окружном военном суде.

Он осужден по части 3 статьи 30, части 1 статьи 205 («Подготовка к террористическому акту») и статье 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией») УК РФ.

Как установил суд, 11 сентября 2023 года Константин Горпинченко находился в Севастополе. Он отправил электронное письмо на официальный адрес службы безопасности Украины с предложением о сотрудничестве. С 11 сентября по 31 октября 2023 года с ним связался сотрудник СБУ и предложил выполнять различные задания, в том числе поджечь железнодорожные релейные шкафы.

Горпинченко согласился и осуществил наблюдение, фотографирование и видеосъемку участка железной дороги, а затем направил материалы куратору. После чего по заданию сотрудника СБУ приобрел компоненты для изготовления зажигательной смеси и изготовил ее у себя дома. Ночью 31 октября 2023 года он взял приготовленные бутылки и прибыл на место совершения преступления. Довести начатое до конца он не смог, его действия пресекли сотрудники органов безопасности.

Суд приговорил его к 11 годам колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме.

Ранее сообщалось, что в российском регионе мужчину осудили на 18 лет за участие в террористической организации.