Россиянина задержали по подозрению в двойной расправе

В Забайкалье полиция задержала жителя по подозрению в двойном убийстве

В Забайкальском крае полиция задержала 24-летнего жителя по подозрению в избиении троих человек, двое из которых не выжили. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Полицию на место преступления вызвали жители многоквартирного дома в Шилкинском районе, услышав подозрительный шум. Дверь квартиры, из которой он раздавался, оказалась заперта. Тогда полицейские установили родственников хозяйки, которые заявили, что та должна быть дома.

Сотрудники полиции попали в квартиру через балкон и обнаружили в ней мужское и женское тело без признаков жизни и еще одного мужчину в бессознательном состоянии. Последний был доставлен в больницу, где ему оказали помощь.

Также полицейские установили, что в квартиру приходил молодой человек и установили его личность. Известно, что ранее он был неоднократно судим. Возбуждено уголовное дело, задержанного допрашивают.

Ранее сообщалось, что в Чечне будут судить мужчину за расправу над бывшей женой своего сына.

