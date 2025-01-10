ВС России выбили ВСУ из цехов огнеупорного комбината в Часовом Яре

Российские военные выбили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из цехов огнеупорного комбината в Часовом Яре. Об этом сообщил начальник оперштаба разведцентра «Мелодия» добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным Чукча, передает ТАСС.

Десантники 98-й дивизии начали 2025 год со штурма ангаров предприятия. ВС России ведут наступление в промзоне на юго-восточной стороне комбината, отметил он. Чукча добавил, что подразделениям РФ удалось занять плацдармы.

«Нашим войскам удалось выбить врага из большинства прилегающих к третьему цеху строений и с двух сторон зайти в сам цех», — рассказал начальник оперштаба. По его словам, этот цех является ключевым узлом обороны.

Ранее стало известно, что в Часовом Яре начали замечать присутствие немецких артиллеристов. Один из местных жителей рассказал, что слышал речь на немецком. Кроме того, как он утверждал, западные оружия размещали около жилых домов.