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10:53, 10 января 2025Бывший СССР

Российские военные выбили ВСУ из цехов огнеупорного комбината в Часовом Яре

ВС России выбили ВСУ из цехов огнеупорного комбината в Часовом Яре
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные выбили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из цехов огнеупорного комбината в Часовом Яре. Об этом сообщил начальник оперштаба разведцентра «Мелодия» добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным Чукча, передает ТАСС.

Десантники 98-й дивизии начали 2025 год со штурма ангаров предприятия. ВС России ведут наступление в промзоне на юго-восточной стороне комбината, отметил он. Чукча добавил, что подразделениям РФ удалось занять плацдармы.

«Нашим войскам удалось выбить врага из большинства прилегающих к третьему цеху строений и с двух сторон зайти в сам цех», — рассказал начальник оперштаба. По его словам, этот цех является ключевым узлом обороны.

Ранее стало известно, что в Часовом Яре начали замечать присутствие немецких артиллеристов. Один из местных жителей рассказал, что слышал речь на немецком. Кроме того, как он утверждал, западные оружия размещали около жилых домов.

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