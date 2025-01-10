Российский полковник отреагировал на военный план Минобороны Украины на 2025 год

Полковник Кошкин: Украина не сможет реализовать военный план Минобороны

Военный план Минобороны Украины на 2025 год является нереализуемым прежде всего ввиду финансовых трудностей, испытываемых Киевом уже сегодня, которые только обострятся после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин.

«Проблема в субсидиях, которые Украина получает на ведение боевых действий, — сказал Кошкин. — Их уже оценивают как завершающие, потому что выделять стране более существенные средства уже не видят смысла. Неизвестно, какие суммы Украина получает сейчас. Конечно, что-то им дают, но этого недостаточно для того, чтобы решить все задачи по обороне и стабилизации линии фронта, которые озвучены в плане Минобороны».

Полковник заметил, что сегодня мир ждет, какую позицию займет Трамп после инаугурации. Но уже очевидно, считает Кошкин, что выделения тех колоссальных сумм, которые были при его предшественнике Джо Байдене, больше не будет. Ситуацию, по его мнению, обостряет и катастрофа с пожарами в Лос-Анджелесе, которая также потребует большого внимания и финансов.

«Сейчас вспоминают, что Лос-Анджелес в 2022 году передавал Украине пожарное оборудование: каски, шланги, жилеты. Теперь все это необходимо им самим», — добавил военный.

Ранее в Минобороны Украины сообщили, что главными приоритетами Киева на предстоящий год является стабилизация линии фронта и укрепление обороноспособности Украины. Также среди приоритетов выделили «усиление защиты неба и морских путей».