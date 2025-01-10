С Блиновской прекратили взыскание 1,1 миллиарда рублей по налогам

ФНС прекратила взыскание с Елены Блиновской более 1,1 млрд рублей по налогам

Исполнительное производство о взыскании с блогера Елены Блиновской более 1,1 миллиарда рублей по налогам прекращено. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документам, с Блиновской взыскивали 1 168 855 426 рублей, однако в конце ноября прошлого года в связи с банкротством блогера было вынесено решение о прекращении взыскания по пункту 7 части 1 статьи 47 закона «Об исполнительном производстве». При этом задолженность Елены Блиновской в 2,5 тысячи рублей продолжают взыскивать.

Блогер проходит обвиняемой по статьям 187 («Неправомерный оборот средств платежей»), 198 («Уклонение физического лица от уплаты налогов») и 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») УК России. По данным следствия, она при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов на 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов рублей.