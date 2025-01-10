«Самая сексуальная дальнобойщица в мире» позанималась спортом в откровенном наряде

Водитель грузовика и блогерша из Коста-Рики Милена Гонсалес позанималась спортом в откровенном наряде. Соответствующие публикации появились в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), насчитывающего 445 тысяч подписчиков.

Американка, которую называют «самой сексуальной дальнобойщицей в мире», запечатлела свою тренировку в фитнес-клубе. Она позировала в облегающем сиреневом костюме, подчеркивающем ее фигуру. Указанный комплект включал в себя кроп-топ с длинными рукавами и шорты с завышенной талией.

В то же время сетевая знаменитость надела розовые перчатки и белые кеды, уложила волосы в конский хвост и дополнила образ несколькими браслетами на запястье.

Ранее в январе американская исследовательница дикой природы, геолог, дайвер и модель Рози Мур, известная как самая сексуальная в мире ученая, показала фото в бикини.