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20:39, 9 января 2025Ценности

«Самая сексуальная в мире ученая» показала фото в бикини

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @rosiekmoore

Американская исследовательница дикой природы, геолог, дайвер и модель Рози Мур, известная как самая сексуальная в мире ученая, показала откровенное фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя блогерша рассказала о выходе своей новой книги, посвященной исследованию штата Флорида, США. При этом она продемонстрировала включенные в издание кадры из пеших походов, а также снимки, сделанные во время каякинга, дайвинга и снорклинга.

Так, на одном из них Мур позировала, сидя в лодке. Она предстала перед камерой в полупрозрачном розовом бикини с тонкими бретелями и глубоким декольте. В то же время исследовательница распустила уложенные волнами волосы и подчеркнула глаза черным карандашом.

В декабре «самая сексуальная юристка в мире» Дениз Роша показала фото, где обнаженной взобралась на лошадь.

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