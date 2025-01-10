Штурмовик рассказал о возведении моста через Кураховское водохранилище

РИА Новости: Мост через Кураховское водохранилище устанавливали под обстрелами

Российские солдаты возводили мост через Кураховское водохранилище в Донецкой народной республике (ДНР) под обстрелами, находясь при этом в холодной воде. Об этом рассказал штурмовик из отряда «Борз» в беседе с РИА Новости.

По его словам, изначально планировалось десантироваться на другой берег на лодках, однако, из-за плотного огня со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), тактику изменили в пользу установки пешеходного моста. Материалы для переправы пришлось нести в руках, находясь по пояс в холодной воде, отметил штурмовик.

«Вышли на берег, прилетела первая 120-я (мина). Она нас зацепила неплохо. Вторая 120-я попала в бугор. Нас не тронула. А третья - уже тоже по нам», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что возведение моста позволило начать резкое продвижение в сторону Курахово.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что гарнизон ВСУ оказался в сложной ситуации возле Курахово. Они попали в полуокружение, тем временем российские войска продолжили продвижение к западным границам ДНР.