Си Цзиньпин направит китайского делегата на инаугурацию Трампа

FT: Си Цзиньпин направит на инаугурацию Трампа делегата от КНР

Председатель КНР Си Цзиньпин намерен направить высокопоставленного китайского делегата на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Financial Times (FT).

«Председатель КНР Си Цзиньпин направит высокопоставленного делегата на инаугурацию Дональда Трампа. Это беспрецедентный шаг, призванный снизить напряженность между странами в начале работы новой администрации США», — пишет издание.

Как указали собеседники FT, в Пекине планируют направить на церемонию китайского вице-президента Хань Чжэна или главу МИД Ван И.

Ранее ИМЭМО РАН в докладе сообщил, что Трамп сформировал свою будущую команду из антикитайских «ястребов».