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08:21, 10 января 2025Мир

Си Цзиньпин направит китайского делегата на инаугурацию Трампа

FT: Си Цзиньпин направит на инаугурацию Трампа делегата от КНР
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Си Цзиньпин

Си Цзиньпин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Председатель КНР Си Цзиньпин намерен направить высокопоставленного китайского делегата на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Financial Times (FT).

«Председатель КНР Си Цзиньпин направит высокопоставленного делегата на инаугурацию Дональда Трампа. Это беспрецедентный шаг, призванный снизить напряженность между странами в начале работы новой администрации США», — пишет издание.

Как указали собеседники FT, в Пекине планируют направить на церемонию китайского вице-президента Хань Чжэна или главу МИД Ван И.

Ранее ИМЭМО РАН в докладе сообщил, что Трамп сформировал свою будущую команду из антикитайских «ястребов».

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