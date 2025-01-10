В России следователи возбудили дело в отношении воюющего за Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области парагвайского наемника Кристиана Родриго Карвалло. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.
Он подозревается по части 2 статьи 205 («Террористический акт») и части 3 статьи 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ. Правоохранители принимают меры к установлению местонахождения иностранца.
По данным ведомства, мужчина участвует в вооруженном конфликте в качестве наемника на территории России. В октябре 2024 года, вооруженный автоматическим стрелковым и крупнокалиберным огнестрельным оружием, он незаконно пересек государственную границу и вторгся на территорию Курской области, где совершал преступления против мирного населения.
Ранее сообщалось, что в Донецкой народной республике к 13 годам колонии заочно приговорили 31-летнего наемника из США.