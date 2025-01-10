Стали известны главные статьи расходов россиян в канун Нового года

«Профи.ру»: Треть россиян потратили на новогодние праздники до 100 тысяч рублей

Почти 50 процентов россиян не смогли избежать перерасхода бюджета в канун Нового года. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на исследование проведенное финансовым маркетплейсом «Профи.ру».

Оказалось, что 31 процент жителей РФ израсходовал на новогодние праздники от 70 тысяч рублей до 100 тысяч, а 23 процента разорились на 20-50 тысяч рублей. Еще 16 процентов позволили себе расходы в 100-150 тысяч и только восемь процентов выделили на эти цели 150-200 тысяч. Что касается тех, кто потратил от 200 тысяч до полумиллиона, то их оказалось всего четыре процента. Еще меньше (два процента) рассказали о расходах от 500 тысяч до миллиона рублей.

Основной частью расходов 70 процентов опрошенных назвали подарки для близких. На втором месте идут расходы на покупки продуктов и посещение ресторанов — 58 процентов. Кроме того, 35 процентов жителей РФ серьезно потратились на украшение дома (приобретение елки, игрушек и гирлянд). А еще 24 процента — на такие развлечения, как посещение катка или новогодней ярмарки.

В заранее запланированные расходы смогли уложиться 45 процентов граждан. В то же время 33 процентов их немного превысили, а 15 процентов вышли за рамки бюджета довольно значительно.

Ранее россиянам посоветовали заранее спланировать дополнительные траты, которые могут потребоваться до конца января. Речь идет о покупке подарков, приготовление стола на Рождество и Старый Новый год, шоппинг, походы в рестораны и кафе или другие развлечения.

