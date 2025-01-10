Стало известно о новых многомиллионных долгах мужа Алеси Кафельниковой

Super.ru: бизнесмен Петришин должен выплатить ФССП 19,5 миллионов рублей

Журналисты Super.ru рассказали о новых многомиллионных долгах мужа российской модели Алеси Кафельниковой, предпринимателя Георгия Петришина. Соответствующая публикация появилась на странице портала в соцсети «ВКонтакте».

Известно, что в январе 2023 года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) потребовала взыскать с супруга 26-летней манекенщицы более 20 миллионов рублей. Причиной стали невыплаченные кредиты и займы. По данным журналистов, бизнесмен выплатил небольшую сумму долга. Однако спустя время он вновь оформил новые кредиты и займы. На сегодняшний день предпринимателю необходимо выплатить ФССП 19,5 миллионов рублей, а также 12 тысяч рублей Федеральной налоговой службе (ФНС).

Отмечается, что финансовые трудности не помешали Петришину заняться своей карьерой за границей. Оказалось, что с августа 2024 года он стал директором компании Cirtex, которая занимается разработкой технологий для химической переработки текстильных отходов и продажей подержанных товаров.

В июле прошлого года Кафельникову и Петришина заметили в московском ресторане.