Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:44, 10 января 2025Ценности

Стало известно о новых многомиллионных долгах мужа Алеси Кафельниковой

Super.ru: бизнесмен Петришин должен выплатить ФССП 19,5 миллионов рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @kafelnikova_a

Журналисты Super.ru рассказали о новых многомиллионных долгах мужа российской модели Алеси Кафельниковой, предпринимателя Георгия Петришина. Соответствующая публикация появилась на странице портала в соцсети «ВКонтакте».

Известно, что в январе 2023 года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) потребовала взыскать с супруга 26-летней манекенщицы более 20 миллионов рублей. Причиной стали невыплаченные кредиты и займы. По данным журналистов, бизнесмен выплатил небольшую сумму долга. Однако спустя время он вновь оформил новые кредиты и займы. На сегодняшний день предпринимателю необходимо выплатить ФССП 19,5 миллионов рублей, а также 12 тысяч рублей Федеральной налоговой службе (ФНС).

Отмечается, что финансовые трудности не помешали Петришину заняться своей карьерой за границей. Оказалось, что с августа 2024 года он стал директором компании Cirtex, которая занимается разработкой технологий для химической переработки текстильных отходов и продажей подержанных товаров.

В июле прошлого года Кафельникову и Петришина заметили в московском ресторане.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказались об условиях встречи Трампа и Путина

      Отец Зендеи прокомментировал новость о ее помолвке с Томом Холландом

      Минобороны отчиталось о почти сотне сдавшихся в плен солдат ВСУ

      Россия нанесла 28 групповых ударов по Украине за неделю

      Росгвардия обезвредила и задержала напавшего на соседей с топором россиянина

      На Украине забронировали от мобилизации работников газовой отрасли

      На Украине попросили запретить продажу алкоголя в прифронтовой зоне из-за военных

      Российский депутат почти год не появлялся на заседаниях и поплатился

      Осквернившей символ воинской славы России пьяной женщине грозит срок в колонии

      Задержанный за попытку поджога российский подросток заявил об отсутствии претензий к школе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше