Топ-менеджер пожаловался на невозможность заставить сотрудников работать по воскресеньям

Топ-менеджер Larsen & Toubro заявил о необходимости работать 90 часов в неделю

Топ-менеджер Larsen & Toubro Сехарипурам Субраманьян пожаловался на невозможность заставить сотрудников трудиться 90 часов в неделю и работать по воскресеньям. Его слова приводит Hindustan Times.

Глава индийского транснационального конгломерата, занимающийся промышленными технологиями, тяжелой промышленностью, строительством, энергетикой, информационными технологиями, военной и финансовой деятельностью, заявил, что был бы счастлив, если бы ему удалось заставить подчиненных работать семь дней в неделю, так как сам он трудится так же.

«Что ты делаешь, сидя дома? Как долго ты можешь пялиться на свою жену? Давай, иди в офис и начинай работать», — призвал топ-менеджер.

Субраманьян привел в пример китайцев, которые работают по 90 часов в неделю, и заявил, что без усердного труда нельзя «быть на вершине мира». В ответ пользователи Reddit поинтересовались, почему от низкооплачиваемых сотрудников ждут, что они будут работать столько же часов, сколько генеральный директор.

«Мне все равно, что я буду конкурировать с Китаем. Пусть Китай станет номером один, мне все равно. Я просто хочу сидеть со своей семьей и наслаждаться тем ограниченным количеством времени, которое у меня есть на этой земле, со своими близкими», — написал один из пользователей Reddit.

В России тем временем подняли вопрос о возможности увеличения лимита разрешенной продолжительности сверхурочной работы с нынешних 120 часов в год. По словам курирующего соцблок замгендиректора РЖД Дмитрия Шаханова, некоторые граждане хотят дополнительно зарабатывать, больше работая сверхурочно, на фоне чего в РЖД видят целесообразным поднять указанную планку до 240 часов в год. Он уточнил, что обычной для других стран практикой в случае с разрешенной сверхурочной работой является коридор от 240 до 560 часов.