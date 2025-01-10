Украина получила миллиарды евро от замороженных российских активов

Ляйен: Украина получила транш в 3 млрд евро от замороженных российских активов

В пятницу 10 января Украина получила транш в размере три миллиарда евро от замороженных российских активов. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По словам политика, кредит от Группы семи предоставлен под доходы от реинвестирования замороженных активов РФ. Глава евродипломатии Кая Каллас добавила, что заем будет погашаться за счет «экспроприированных доходов от активов России». Таким образом Евросоюз будет поддерживать украинскую экономику, чтобы высвободить ее средства на военные нужды.

Кредитная линия для Украины составляет до 45 миллиардов евро (50 миллиардов долларов), она выделяется на срок в 40 лет. Страны ЕС пообещали США, Великобритании, Канаде и Японии, что блокированные в европейских юрисдикциях суверенные активы РФ (их сума превышает 200 миллиардов евро) не будут разблокированы в течение ближайших четырех десятилетий.

В декабре кабмин Украины одобрил привлечение гранта на бюджетную поддержку от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) в размере до 15 миллиардов долларов с погашением за счет доходов от заблокированных на Западе российских активов. Кредитная помощь от западных стран будет переводиться в этот фонд.