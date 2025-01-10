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14:53, 10 января 2025Бывший СССР

В Белоруссии введут уголовную ответственность за клевету на Лукашенко

В Белоруссии утвердили уголовную ответственность за клевету на президента страны
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Палата представителей Национального собрания Белоруссии утвердила уголовную ответственность за клевету на президента страны Александра Лукашенко. Об этом передает БелТА.

«Расширен круг преступлений, за которые граждане Республики Беларусь будут нести ответственность при их совершении за пределами страны — в этот перечень включены в том числе преступления террористической направленности», — подчеркивается в сообщении.

Нижняя палата парламента Белоруссии приняла во втором чтении законопроект «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности», предусматривающий изменение ответственности по ряду тяжелых преступлений. Согласно тексту законопроекта, в перечень террористических преступлений включены дискредитация государственнного строя, оскорбление либо клевета в отношении президента, а также надругательство над государственными символами.

Ранее кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая выступила за сокращение президентского срока в стране. Она заявила, что выступает за бескровный, цивилизованный, демократический переход власти в республике.

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