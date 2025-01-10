В Белоруссии введут уголовную ответственность за клевету на Лукашенко

В Белоруссии утвердили уголовную ответственность за клевету на президента страны

Палата представителей Национального собрания Белоруссии утвердила уголовную ответственность за клевету на президента страны Александра Лукашенко. Об этом передает БелТА.

«Расширен круг преступлений, за которые граждане Республики Беларусь будут нести ответственность при их совершении за пределами страны — в этот перечень включены в том числе преступления террористической направленности», — подчеркивается в сообщении.

Нижняя палата парламента Белоруссии приняла во втором чтении законопроект «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности», предусматривающий изменение ответственности по ряду тяжелых преступлений. Согласно тексту законопроекта, в перечень террористических преступлений включены дискредитация государственнного строя, оскорбление либо клевета в отношении президента, а также надругательство над государственными символами.

Ранее кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая выступила за сокращение президентского срока в стране. Она заявила, что выступает за бескровный, цивилизованный, демократический переход власти в республике.