В Белоруссии захотели пригласить наблюдателей от стран ЕС и НАТО на учения «Запад-2025»

Белоруссия планирует пригласить наблюдателей некоторых стран Евросоюза (ЕС) и НАТО на проведение совместных с Россией учений «Запад-2025». Об этом сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Белоруссии генерал-майор Валерий Ревенко, передает ТАСС.
«Мы планируем пригласить делегации от наших союзников, друзей, партнеров на данное учение. (...) Мы относимся положительно и к ряду государств-членов Евросоюза, отдельным странам-членам НАТО», — рассказал Ревенко.
Он добавил, что вырабатывается план о том, какие страны получат приглашения и на каких этапах учений будут присутствовать их представители.
В ноябре стало известно, что Белоруссия получила батарею зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2», доработанных российскими конструкторами с учетом их применения в зоне спецоперации. В оборонном ведомстве в Минске подчеркнули, что батарея «Тор-М2» способна одновременно поразить 16 целей, действующих с любых направлений, на дальности до 12 километров и высоте до 10 километров в любых погодных условиях.