Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:58, 10 января 2025Бывший СССР

В Белоруссии захотели пригласить наблюдателей от стран ЕС и НАТО на учения «Запад-2025»

Минск может пригласить наблюдателей от стран ЕС и НАТО на учения «Запад-2025»
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости

Белоруссия планирует пригласить наблюдателей некоторых стран Евросоюза (ЕС) и НАТО на проведение совместных с Россией учений «Запад-2025». Об этом сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Белоруссии генерал-майор Валерий Ревенко, передает ТАСС.

«Мы планируем пригласить делегации от наших союзников, друзей, партнеров на данное учение. (...) Мы относимся положительно и к ряду государств-членов Евросоюза, отдельным странам-членам НАТО», — рассказал Ревенко.

Он добавил, что вырабатывается план о том, какие страны получат приглашения и на каких этапах учений будут присутствовать их представители.

В ноябре стало известно, что Белоруссия получила батарею зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2», доработанных российскими конструкторами с учетом их применения в зоне спецоперации. В оборонном ведомстве в Минске подчеркнули, что батарея «Тор-М2» способна одновременно поразить 16 целей, действующих с любых направлений, на дальности до 12 километров и высоте до 10 километров в любых погодных условиях.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказались об условиях встречи Трампа и Путина

      Отец Зендеи прокомментировал новость о ее помолвке с Томом Холландом

      Минобороны отчиталось о почти сотне сдавшихся в плен солдат ВСУ

      Россия нанесла 28 групповых ударов по Украине за неделю

      Росгвардия обезвредила и задержала напавшего на соседей с топором россиянина

      На Украине забронировали от мобилизации работников газовой отрасли

      На Украине попросили запретить продажу алкоголя в прифронтовой зоне из-за военных

      Российский депутат почти год не появлялся на заседаниях и поплатился

      Осквернившей символ воинской славы России пьяной женщине грозит срок в колонии

      Задержанный за попытку поджога российский подросток заявил об отсутствии претензий к школе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше