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12:11, 10 января 2025Бывший СССР

В ДНР рассказали о начале охвата Покровска в клещи

Кимаковский: ВС России берут в клещи Покровск и Мирноград с запада и востока
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России берут в клещи подконтрольные Украине города Красноармейск (украинское название — Покровск) и Димитров (украинское название — Мирноград) с запада и востока. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает РИА Новости.

«Мы сейчас не в лоб штурмуем, а обходим как бы эту агломерацию — два города, которые фактически сливаются один в другой», — подчеркнул советник главы ДНР.

Кимаковский рассказал о продвижении ВС России на покровском направлении и начале охвата Покровска в клещи. По его информации, российские военные давят на Мирноград и с севера. В частности, бронетехника ВС России вышла на трассу Димитров — Константиновка.

Ранее глава украинской Покровской городской военной администрации Сергей Добряк сообщил о приближении ВС России к городу. По его словам, ситуация для обороняющихся ухудшается каждый день.

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