Российские войска приблизились к Красноармейску

«РБК-Украина»: Российские войска находятся в паре километров от Красноармейска

Российские войска находятся в паре километров от окраин Покровска (украинское название Красноармейска) в Донецкой народной республике, почти вся критическая инфраструктура в городе уничтожена. Об этом сообщил глава Покровской военной администрации Сергей Добряк, передает РБК-Украина.

По его словам, ситуация для обороняющихся ухудшается каждый день. Он добавил, что почти вся критическая инфраструктура города уничтожена. Добряк также сообщил, что в городе осталось 7 тысяч жителей, детей среди них нет.

Ранее военный эксперт Виктор Баранец оценил значение взятия Курахово. Он сообщил, что это открывает дорогу для российских войск на подконтрольный Красноармейск.