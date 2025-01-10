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10:12, 10 января 2025Бывший СССР

В ДНР сообщили о зачистке Дзержинска от ВСУ

Советник главы ДНР Кимаковский: ВС РФ почти зачистили Дзержинск от ВСУ
Кристина Есикова (редактор отдела БСССР)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Российские военные почти зачистили Дзержинск (украинское название – Торецк) от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает РИА Новости.

Он уточнил, что ВС России наступают в городе. По его информации, небольшой гарнизон ВСУ располагается в шахте «Торецкая». «В основном город фактически зачищен от противника», — сказал Кимаковский.

Советник главы региона добавил, что в Дзержинске есть небольшие очаги сопротивления в частных домах, которые находятся в районе шахты.

Ранее украинский аналитический центр Deep State признал продвижение российских сил на нескольких направлениях. Военные России смогли продвинуться у населенных пунктов Торецк, Песчаное, Воздвиженка, Курахово и других.

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