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14:58, 10 января 2025Мир

В Еврокомиссии раскрыли планы фон дер Ляйен на инаугурацию Трампа

Глава ЕК фон дер Ляйен не планирует присутствовать на инаугурации Трампа
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен не планирует присутствовать на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января, так как ее не приглашали. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо, трансляция ее выступления доступна на сайте европейского ведомства.

«Глава Еврокомиссии не планирует участвовать в инаугурации», — отметила она.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пытается организовать встречу с избранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом до его инаугурации. Отмечалось, что представители Евросоюза и Трампа уже обсудили возможность встречи.

13 декабря телеканал CNN раскрыл список приглашенных на инаугурацию Трампа иностранных лидеров. Туда вошли президент Сальвадора Найиб Букеле, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Аргентины Хавьер Милей, а также два других лидера, чьи имена не разглашаются.

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