Глава Еврокомиссии захотела встретиться с Трампом до его инаугурации

Bloomberg:Глава ЕК пытается встретиться с Трампом до его инаугурации

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пытается организовать встречу с избранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом до его инаугурации, которая состоится 20 января. Об этом написало агентство Bloomberg.

Как отмечается, представители Евросоюза и Трампа уже обсудили возможность встречи. Но пока неясно, удастся ли организовать визит главы ЕК в резиденцию политика в Мар-а-Лаго до его инаугурации.

3 января стало известно, что Урсула фон дер Ляйен заболела воспалением легких. Так, глава ЕК не приехала в Польшу на церемонию начала польского председательства в ЕС. Не посетит фон дер Ляйен и запланированное на 9–10 января заседание ЕК в Гданьске. Отмечалось, что оно пройдет позже.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что его инаугурация может впервые пройти с приспущенными флагами. Произойти это может из-за смерти президента Джимми Картера.