В Госдуме предложили способ решения проблем с деньгами у сотрудников после праздников

Депутат ГД Гаврилов: разбивка аванса на 2 части сократит интервал выплат

Введение практики разбивки аванса на две части сократит интервал выплат, что может решить проблемы с деньгами у сотрудников в январе, после новогодних праздников. Такой способ предложил депутат Государственной Думы (ГД) Сергей Гаврилов в беседе с РИА Новости.

«Несмотря на последующее получение основной части заработной платы, такой временный финансовый разрыв создает дискомфорт для сотрудников. Разбивка аванса на две части смогла бы изменить сложившуюся практику в интересах работников», — подчеркнул Гаврилов.

По его словам, для реализации подобной инициативы руководители организаций должны будут изменить внутренние нормативные акты и заключить дополнительные договоры с сотрудниками.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с «Лентой.ру» напомнила, что многие социальные выплаты в 2025 году будут увеличены. Кроме того, некоторые меры соцподдержки будут усовершенствованы.