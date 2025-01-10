Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
05:13, 10 января 2025Экономика

В Госдуме предложили способ решения проблем с деньгами у сотрудников после праздников

Депутат ГД Гаврилов: разбивка аванса на 2 части сократит интервал выплат
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Введение практики разбивки аванса на две части сократит интервал выплат, что может решить проблемы с деньгами у сотрудников в январе, после новогодних праздников. Такой способ предложил депутат Государственной Думы (ГД) Сергей Гаврилов в беседе с РИА Новости.

«Несмотря на последующее получение основной части заработной платы, такой временный финансовый разрыв создает дискомфорт для сотрудников. Разбивка аванса на две части смогла бы изменить сложившуюся практику в интересах работников», — подчеркнул Гаврилов.

По его словам, для реализации подобной инициативы руководители организаций должны будут изменить внутренние нормативные акты и заключить дополнительные договоры с сотрудниками.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с «Лентой.ру» напомнила, что многие социальные выплаты в 2025 году будут увеличены. Кроме того, некоторые меры соцподдержки будут усовершенствованы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Палата представителей США одобрила законопроект о санкциях против МУС. О чем говорится в документе?

      Япония ввела новые санкции против России

      Депутат индийского происхождения объявил о борьбе за пост премьера Канады

      Раскрыты главные последствия долгого сексуального воздержания

      Крокодил растерзал женщину на глазах у ее дочери

      В России сравнили вступление в Евросоюз с билетом на «Титаник»

      Российский командир спас раненого FPV-дроном бойца во время атаки ВСУ

      Премьер-министр Дании предложила Трампу поговорить после его слов о Гренландии

      Стало известно о блокировке продажи редкоземельного проекта в Гренландии Китаю

      Россия сохранила третье место в рейтинге морских держав

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше