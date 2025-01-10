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13:43, 10 января 2025Мир

В Калифорнии пожарный самолет столкнулся с беспилотником

FAA: Пожарный самолет при тушении столкнулся с беспилотником в Калифорнии
Семен Александров (редактор)
СюжетПожары в Калифорнии:

Фото: Carlos Barria / Reuters

Пожарный самолет столкнулся с беспилотником при тушении пожаров в Калифорнии. Об этом заявили в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA), сообщает CBS News.

«FAA ввело несколько временных ограничений на полеты в районе Лос-Анджелеса», — говорите в заявлении управления.

FAA подтвердило, что расследует инцидент, и напомнило гражданам, что вмешательство в тушение пожара наказывается тюремным заключением на срок до года и штрафом в размере до 75 тысяч долларов.

Ранее американская компания AccuWeather, которая занимается прогнозированием погоды, оценила ущерб от вспыхнувших пожаров в Лос-Анджелесе в 135-150 миллиардов долларов. Ее представитель Билл Уэйделл указал на то, что, по прогнозам метеорологов, на следующей неделе в Калифорнии ожидается сильный ветер и, как следствие, повышенный риск пожаров.

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