В Киеве допустили встречу Зеленского с Трампом вскоре после инаугурации президента США

Зеленский и Трамп могут встретиться вскоре после инаугурации президента США

Украинский лидер Владимир Зеленский может встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом вскоре после инаугурации американского политика, которая пройдет 20 января. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, передает Telegram-канал «Политика Страны».

Представитель внешнеполитического ведомства Украины также отметил активную подготовку Киева к украинско-американским контактам «на самом высоком уровне».

«Наша позиция очень проста: мы все на Украине хотим завершить войну справедливо для Украины. И мы видим, что президент Трамп тоже решительно настроен на прекращение войны. Поэтому главное, что мы сейчас ждем встречи наших президентов», — добавил Тихий.

Ранее в МИД Украины отреагировали на решение Трампа встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. По словам пресс-секретаря министерства Георгия Тихого, в данном решении избранного президента США «нет ничего нового».