В МИД Украины отреагировали на решение Трампа встретиться с Путиным

Спикер МИД Украины Тихий: В решении Трампа встретиться с Путиным ничего нового

В решении избранного президента США Дональда Трампа встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным нет ничего нового. Так на сообщения о планах двух лидеров провести переговоры отреагировал спикер МИД Украины Георгий Тихий, передает «Укринформ».

«Дональд Трамп и раньше говорил о планах такой встречи, поэтому ничего нового в этом мы не видим», — заявил дипломат.

Он добавил, что при этом контакты Путина и Трампа менее важны для судьбы конфликта, чем контакты американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее Трамп во время общения с журналистами в своей резиденции во Флориде объявил о подготовке встречи с Путиным. «Он хочет встретиться, и мы договариваемся об этом», — сказал политик.

