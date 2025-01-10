В Киеве усомнились в существовании «Рамштайна» при Трампе

Politico: В Киеве усомнились в существовании «Рамштайна» при Трампе

Существование контактной группы по военной помощи Украине в формате «Рамштайн» после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа остается под вопросом. Об этом пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

«Коалиции [по военной помощи Киеву] останутся. Продолжит ли существовать формат [«Рамштайн»], мы увидим после инаугурации [Трампа]», — подчеркнул собеседник издания.

По словам источника Politico, в Киеве усомнились в существовании «Рамштайна» при Трампе. При этом украинский чиновник отметил, что коалиции по обеспечению Украины различными видами вооружений продолжают функционировать. Как отмечает издание, украинские власти надеются, что коалиции смогут заменить «Рамштайн».

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров анонсировал военный план Киева на 2025 год. Его он представил союзникам в рамках встречи в формате «Рамштайн» на одноименной базе в Германии.