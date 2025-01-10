Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:41, 10 января 2025Бывший СССР

В Киеве усомнились в существовании «Рамштайна» при Трампе

Politico: В Киеве усомнились в существовании «Рамштайна» при Трампе
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Heiko Becker / Reuters

Существование контактной группы по военной помощи Украине в формате «Рамштайн» после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа остается под вопросом. Об этом пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

«Коалиции [по военной помощи Киеву] останутся. Продолжит ли существовать формат [«Рамштайн»], мы увидим после инаугурации [Трампа]», — подчеркнул собеседник издания.

По словам источника Politico, в Киеве усомнились в существовании «Рамштайна» при Трампе. При этом украинский чиновник отметил, что коалиции по обеспечению Украины различными видами вооружений продолжают функционировать. Как отмечает издание, украинские власти надеются, что коалиции смогут заменить «Рамштайн».

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров анонсировал военный план Киева на 2025 год. Его он представил союзникам в рамках встречи в формате «Рамштайн» на одноименной базе в Германии.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказались об условиях встречи Трампа и Путина

      Минобороны раскрыло число взятых под контроль населенных пунктов за неделю

      Россиянка показала способ летать в эконом-классе как в бизнесе и вызвала споры в сети

      Отец Зендеи прокомментировал новость о ее помолвке с Томом Холландом

      Минобороны отчиталось о почти сотне сдавшихся в плен солдат ВСУ

      Россия нанесла 28 групповых ударов по Украине за неделю

      Росгвардия обезвредила и задержала напавшего на соседей с топором россиянина

      На Украине забронировали от мобилизации работников газовой отрасли

      На Украине попросили запретить продажу алкоголя в прифронтовой зоне из-за военных

      Российский депутат почти год не появлялся на заседаниях и поплатился

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше