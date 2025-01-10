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10:33, 10 января 2025Экономика

В Китае подошел к концу бум псевдороссийских товаров

SCMP: Китайцы засомневались в подлинности дуриана, якобы доставленного из РФ
Кирилл Луцюк

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

В Китае подходит к концу бум спроса на «российские» товары, так как все больше потребителей сомневаются в подлинности этой продукции. Об этом сообщило издание South China Morning Post (SCMP).

Оно отмечает, что за последние несколько месяцев по всему Китаю появились однотипные рынки будто бы российских товаров. Они пестрят вывесками на кириллице и матрешками, а также там звучат песни «Калинка» и «Катюша». Посетителям этих базаров предлагают купить якобы российские дуриан, шоколад и колбасу. Однако бум спроса на эти товары стремится к завершению. Все больше людей вспоминают о том, что КНР запретила импорт российской колбасы, а тропический дуриан едва ли можно выращивать в климатических условиях РФ.

Кроме того, местные власти уже закрыли несколько магазинов, уличенных в продаже «российских» товаров.

Ранее сообщалось, что в Шанхае проверили почти полсотни магазинов. Их подозревали в торговле фальшивыми российскими товарами. Некоторые из этих торговых точек были закрыты. Большая часть их продукции оказалась местного, а не российского производства.

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