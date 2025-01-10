В командовании ВСУ рассказали о самых сложных направлениях фронта

Спикер ВСУ Трегубов: Кураховское направление — одно из самых активных

Кураховское направление — одно из самых активных и сложных для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал в телеинтервью спикер командования группировки «Хортица» украинской армии Виктор Трегубов, запись беседы доступна на YouTube.

«Украинские силы держат Кураховскую [теплоэлектростанцию]. (...) Это одно из самых активных направлений», — заявил военный.

Трегубов добавил, что более сложным направлением для ВСУ остается только покровский участок фронта.

Ранее глава украинской Покровской городской военной администрации Сергей Добряк сообщил о приближении ВС России к городу. По его словам, ситуация для обороняющихся ухудшается каждый день.