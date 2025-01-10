В командовании ВСУ заявили о прорыве ВС России в Торецке

В командовании группировки «Хортица» ВСУ заявили о прорыве ВС России в Торецке

Штурмовые группы российских войск в ходе боевых действий проникли в боевые порядки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Торецка. О прорыве заявила в Telegram пресс-служба командования группировки «Хортица» украинской армии.

«Для перемещения личного состава с целью наступления в направлении Щербиновки враг применил автомобильную технику (...) Продолжаются мероприятия по выявлению (...) штурмовых групп противника, которые инфильтрировались в наши боевые порядки», — говорится в публикации.

В пресс-службе также отметили, что российские войска на этом направлении обладают численным преимуществом.

Ранее на Украине сообщили, что российские войска находятся уже в нескольких километрах от окраин Покровска (украинское название Красноармейска). По словам главы Покровской военной администрации Сергея Добряка, ситуация для обороняющихся ухудшается с каждым днем.